Auftakt zur Sportlerwahl 2023 Bühne frei für den Remscheider Sport

Larus Thiel kann sich sicher sein, dass er in fünf Jahren als haushoher Favorit bei der Sportlerwahl in Remscheid gelten wird, wenn er sein großes Ziel erreichen wird. Auf der kleinen Bühne im Allee-Center sprach der 14-jährige Nachwuchsschwimmer im Interview selbstbewusst aus, dass er 2028 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles als Athlet dabei sein wolle.