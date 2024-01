Nach Ver.di-Aufruf Kein Busverkehr wegen ÖPNV-Warnstreik in Remscheid

Die Gewerkschaft Ver.di hat bundesweit Mitarbeiter im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) am kommenden Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Auch Mitarbeiter der Remscheider Stadtwerke wollen sich laut einer Pressemeldung daran beteiligen. Dort heißt es, dass es an dem Tag zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Personenverkehr komme: „Die Busse der Stadtwerke Remscheid werden am Freitag, den 02. Februar 2024 nicht fahren.“ Das betreffe nicht nur den regulären Busverkehr, sondern auch die Schulbusse. Empfohlen wird, auf alternative Beförderungsmittel auszuweichen.