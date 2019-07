Gericht in Wuppertal : Attacke in der Vorweihnachtszeit

Remscheid/Wuppertal Ein 24-Jähriger aus Velbert muss sich wegen schwerer Körperverletzung vor dem Wuppertaler Landgericht verantworten. Im Dezember 2018 hatte er einen Remscheider in der S-Bahn und am Bahnhof angegriffen.

Für den Rest der Welt war es ein ganz normaler Vorweihnachtstag – für einen Remscheider wurde er zum Alptraum. Auf dem Heimweg war der Mann in Velbert in die S 9 gestiegen, vom Wuppertaler Hauptbahnhof sollte es weitergehen nach Hause. In der Bahn sitzend, war er plötzlich von einem Mitreisenden angegangen worden. Schon zuvor soll anderen Fahrgästen aufgefallen sein, dass sich der Velberter komisch verhalten habe. „Er war unruhig und hat Selbstgespräche geführt“, erinnerte sich ein Zeuge an das Geschehen im Dezember 2018. Er war es, der Zivilcourage zeigte und sich neben das Opfer des Angriffs setzte. Da hatte der Verwirrte längst damit begonnen, auf den Remscheider einzutreten. Der habe angeblich eine Frau vergewaltigt – das habe er selbst in einem Film gesehen.

„Da habe ich richtig Angst bekommen“, sagt der Wuppertaler. Der Remscheider, dem er habe helfen wollen, habe überhaupt nicht verstanden, was ihn da heimgesucht habe. „Der wollte einfach nur nach Hause“, erinnert sich der Zeuge. Er selbst habe die Polizei angerufen – sieben Beamte hatten Mühe, den verwirrten 24-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. „Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt – und ganz ehrlich: Ich weiß nicht, ob ich mich nochmal in so eine Situation begeben würde“, sagte der 35-Jährige über den Moment, in dem er Zivilcourage gezeigt hat. Zwei Wochen sei er danach arbeitsunfähig gewesen – und über den Velberter, der an einer Psychose leidet, sagt er: „Der war auf einem anderen Planeten.“ Dem Opfer des Angriffs sei er im Gerichtssaal erstmals wieder begegnet – man habe Telefonnummern ausgetauscht und wolle sich auf einen Kaffee treffen. Derweil wird das Urteil erwartet – dem Angeklagten droht die Einweisung in die forensische Psychiatrie.