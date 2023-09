Nach Attacke auf Kameramann in Wuppertal Aufgeheizte Atmosphäre im Gerichtssaal

Nachdem die Verteidiger damals ein Video der Überwachungskamera des Autohauses vorgelegt hatten, auf dessen Gelände der Übergriff stattgefunden haben soll, war klar: So wie es die Redakteurin im Zeugenstand versichert hatte, konnte es nicht gewesen sein. Man sieht ein Gerangel, am Ende liegt der Kameramann auf dem Boden. Von Tritten gegen seinen Körper und den Kopf sieht man hingegen nichts, die aber wollte die Zeugin definitiv beobachtet haben. Von den Ermittlungen gegen sie hatte die Frau erst erfahren, als sie in diesem Prozess nun erneut hätte aussagen sollen. Sie berief sich auf ihr Aussageverweigerungsrecht, das ihr zusteht, weil sie Gefahr laufen würde, sich selbst zu belasten. Bereits im ersten Prozess im Frühjahr hatte der Richter eingeräumt: Ein Zusammenhang zwischen der Tat und der schweren Folge der jahrelangen Arbeitsunfähigkeit des Kameramannes sei für die Kammer nicht erkennbar.