AOK-Gesundheitsreport 2021 : Corona trifft Remscheid besonders hart

Ein Intensivbett mit Beatmungseinheit auf einer Corona-Station. Foto: dpa/Robert Michael

Remscheid In der Seestadt auf dem Berge sterben im Vergleich deutlich mehr Menschen an einer Covid-19-Infektion als in den meisten anderen Städten in NRW. Der AOK-Gesundheitsreport 2021 zeigt auch bei anderen Themen Problemfelder auf.