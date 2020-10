Kein Zug durch Remscheid : Querdenker-Demo abgesagt

Remscheid Die Polizisten waren mit einem massiven Aufgebot da, rund 100 Querdenker und auch Gegendemonstranten. Aber am Ende gebar der Berg eine Maus: Die „Querdenker“-Demonstration in der Remscheider Innenstadt wurde am Sonntagmittag kurzerhand abgesagt. Alle Beteiligten standen buchstäblich im bergischen Regen.

Wie berichtet hatte die „Querdenker“-Bewegung einen „Herbstspaziergang zur Stärkung des Immunsystems“ in Remscheid vorgesehen. In einem Demonstrationszug sollten die Teilnehmer durch die Innenstadt zum Rathaus ziehen. Dort war dann eine Kundgebung geplant.

Statt der – nach Polizeiangaben vom Veranstalter abgesagten – Demonstration gab es einen genehmigte „Spontan-Demo“. Die „Querdenker“ lauschten zwei Redebeiträgen, die nach gut 30 Minuten beendet waren.

(seg/red)