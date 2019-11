Ansichtssache : Gießkannen-Prinzip

Meinung Remscheid Die Stadt tut sich schwer damit, den punktuellen Geldsegen aus Berlin und Düsseldorf zügig an die Schulen zu bringen.

Die Anregung ist gut, die Antwort ernüchternd. Ob es denn nicht sinnvoller sei, wenn die Stadt neue Rechner und Tablets für die Schulen künftig leasen und nicht kaufen würde, wollte Jörg Bergemann, Rektor der Albert-Schweitzer-Realschule in Lennep, in dieser Woche im Schulausschuss wissen. Es ging um die Frage, wie mit den knapp sieben Millionen Euro umgegangen werden soll, die in den kommenden Jahren durch den sogenannten Digitalpakt nach Remscheid fließen werden. So falle es leichter, den Kindern immer Arbeitsmittel an die Hand zu geben, die einigermaßen auf dem Stand der Technik seien, argumentierte Bergemann.