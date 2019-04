Ansichtssache : Eine Jugend in Remscheid

Meinung Ein Unterschied zur Jugend vor 45 Jahren besteht darin, dass im öffentlichen Raum die Plätze zum Rumgammeln fast verschwunden sind.

Und heute? Ist alles schlechter geworden? Leicht lassen sich zehn Gründe aufschreiben, warum es woanders viel, viel besser ist. Die Wirklichkeit sieht aber glänzender aus, als das Gemecker sie erscheinen lässt. Als kleine Großstadt hat sie für die Jugend viel zu bieten, wenn man die Möglichkeiten denn auch wahrnimmt. Mit Jugendzentren wie Welle, Kraftstation, Gelbe Villa und „Schlawiner“ sorgt die Stadt für kontinuierliche Angebote. Es gibt eine lange Liste an Newcomer-Festivals. Die Sportvereine buhlen inzwischen um jedes junge Mitglied. Nicht zu vergessen sind die Angebote der Kirchen und die Möglichkeiten der kulturellen Bildung, sei es in den Musik- und Kunstschulen, in den Kinder- und Jugendbibliotheken oder durch Freikarten fürs Konzert im Teo Otto Theater. Welche starken Seiten die Stadt besitzt, zeigt sich in Projekten wie „die Kinderstadt“ oder Circus Casselly. Die Kooperationswilligkeit der unterschiedlichen Träger ist ein großer Pluspunkt im Stadtleben. Bisher hat Remscheid es immer geschafft, für Jugendliche ein Ort der Entfaltung zu sein. Und jede Generation sucht nach anderen Ausdrucksformen. Es wäre verwunderlich, wenn es eine Generation von Jugendliche gäbe, die an Remscheid nichts auszusetzen hätte. Verbesserungsbedarf gab es damals wie heute.