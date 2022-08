Verkehrskonzept für Remscheid : Spaziergang zu den Problem-Orten

An der Ecke Fastenrathstraße / Alleestraße wurde über die Sicherheit der Fußgänger und Barrierefreiheit diskutiert. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Remscheid Als nächster Beteiligungsbaustein des Verkehrskonzepts Innenstadt fand am Dienstagabend eine Begehung zu verschiedenen Brennpunkten in Remscheid statt. Es gab viele neue Anregungen.

Der Rede- und Informationsbedarf zum Thema Verkehrskonzept Innenstadt ist offensichtlich groß. Dem Ziel, die Remscheider Innenstadt im Sinne eines Umweltgedankens umzugestalten, mithin eine autoärmere und fußgängerfreundlichere Innenstadt zu schaffen, will die Dortmunder Planersocietät, die von der Stadtverwaltung Anfang des Jahres mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Konzepts beauftragt wurde, über unterschiedliche Beteiligungs-Formate näherkommen.

Eines dieser Formate war am Dienstagabend ein Spaziergang durch die Innenstadt, an dem sich mehrere Remscheider Bürger und auch Lokalpolitiker beteiligten. „Wir haben Anfang des Jahres angefangen, erste Ideen und Informationen zu sammeln. Im Juli gab es eine Zoom-Konferenz, dazu war ein Ideenmelder online, bei dem sich über 50 Menschen beteiligt haben und ihre Ideen eingebracht haben“, beschreibt Planungsdezernent Peter Heinze die bisherige Arbeit.

Büro Die Dortmunder Planersocietät sammelt in mehreren Etappen, viele davon mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, Informationen und Materialien für das Verkehrskonzept Innenstadt.

Fünf Stationen, ausgehend vom Rathausplatz, wurden an diesem Abend abgegangen. Die erste liegt direkt an der oberen Alleestraße im Bereich der Zange. Und beim kurzen Weg vom Theodor-Heuss-Platz hinüber wird gleich deutlich, wo hier ein Hauptproblem für Fußgänger zu finden ist. Entweder geht man den Umweg über das Allee-Center, geht die Treppe an der Sparkasse runter – mit Rollstuhl oder Gehhilfe schwer bis gar nicht möglich – oder über die Fastenrathstraße und damit entlang der stark befahrenen Straße und kreuzt dabei sowohl die Ein- als auch Ausfahrt des Parkhauses. Alles nicht wirklich sinnvoll, das finden auch die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger.