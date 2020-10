Lennep : Bitterböser Kabarett-Monolog

„NoLobby is perfect.“ Anny Hartmann trat am Fraitag in der Klosterkirche auf. 50 Zuschauer waren live dabei, 20 weitere sahen im Live-Stream zu. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Rund 50 Zuschauer feierten die Abrechnung von Kabarettistin Anny Hartmann mit Politik, Wirtschaft und Lobbyismus in der Lenneper Klosterkirche.

Der Mensch, heißt es, sei ein Gewohnheitstier. Da muss etwas dran sein. Denn mittlerweile ist es gefühlsmäßig doch normal, in der Klosterkirche auf Abstand zu sitzen, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Veranstaltungen ohne Pause zu genießen. Klar, anders wäre schöner, aber noch anders, also ganz ohne Veranstaltungen, wäre weitaus schlimmer. Und so ist man dankbar für alles, was man zu sehen bekommen kann.

Es ging, wie der Programmtitel schon andeutete, um das Thema Lobbyismus. Und damit um das Thema Politik. Anny Hartmann war eine scharfe Beobachterin, die in der Tradition von Dieter Hildebrandt, Volker Pispers und Bruno Jonas die Gebaren in Politik und Wirtschaft genüsslich sezierte. Da passte es natürlich, dass sie an einer Stelle den 2013 verstorbenen Scheibenwischer-Mitbegründer Hildebrandt zitierte: „Politik ist nur der Spielraum, den die Wirtschaft ihr lässt.“ Und die Wirtschaft habe alle ihre zehn Finger tief in der Politik: „Auf einen Abgeordneten kommen acht Lobbyisten. Eigentlich müssten die doch Achtgeordnete heißen.“ Und es sei auch kein Wunder, dass so viele Politiker in die Wirtschaft wechselten: „Nach all den langen Jahren im Parlament wollen sie eben auch mal echten Einfluss ausüben können.“