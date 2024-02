Anklage nach Fund einer Drogen-Plantage in Remscheid Gärtner für 800 Cannabis-Pflanzen?

Die Albaner (23 und 41 Jahre) dürften, wie so oft bei solchen Plantagen, für den Job als „Gärtner“ angeheuert worden sein. Aus ähnlichen Fällen weiß man, dass sie sich ködern lassen, um die Familie zu unterstützen. Wer sie mit dem Versprechen, hier Geld verdienen zu können, nach Remscheid gelockt hat? Ob sie vorher gewusst haben, was sie hier tun sollen? All das wird die Beweisaufnahme klären müssen, in die das Gericht erst am zweiten Verhandlungstag einsteigen will. Die Angeklagten haben sich bislang nicht zur Sache eingelassen. Die Verteidigung hat angekündigt, dass sich das im Prozessverlauf noch ändern könnte.