Mobile Chefredaktion : Angeregte Gespräche im Herzen von Lennep

Remscheid Beherrschende Themen bei der Mobilen Chefredaktion waren das geplante Outlet-Center und die Entwicklung der Altstadt.

Ergänzt um das gelbe Pagodenzelt der Mobilen Chefredaktion der Bergischen Morgenpost war am späten Mittwochvormittag der Wochenmarkt in der Lenneper Altstadt. Bei Schwarzbrot und Kaffee nutzten viele Besucher die Gelegenheit, mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Rheinischen Post, Horst Thoren, und dem Leitenden Regionalredakteur für das Bergische Land, Guido Radtke, ins Gespräch zu kommen. Passend zum Frühlingsstart verteilte Horst Thoren gelbe Rosen an die Gäste. Auch die Stoff-Einkaufstaschen mit dem Motto „Mein Herz schlägt Bergisch“ waren begehrt.

Einweihung Ohne eine Gans auf dem Brunnen am Gänsemarkt fehlt ein Wahrzeichen in der Lenneper Altstadt. Doch die Zeit ohne Gans, die auch Wasser spuckt, endet morgen. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und Thomas Schmittkamp (Lennep offensiv) stoßen um 14 Uhr mit den Bürgern auf den Brunnen an – in der Hoffnung, sie werde nicht wieder gestohlen.

Ein Thema, auf das auch Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) häufig angesprochen wird. Kötter wies darauf hin, dass nach dem Abschluss der Arbeiten für viele Jahre Ruhe herrschen soll. Danach gelte erst einmal ein so genanntes Aufbruchverbot, bestätigte Stadtdirektor Sven Wiertz (SPD), der als gebürtiger Lenneper die Stadtspitze vertrat. Die Lenneperin Heike Koch wünscht sich hingegen, dass das DOC nicht genehmigt wird. Das DOC sei keine Investition in eine nachhaltige Zukunft. „Was passiert denn, wenn das DOC nach fünf Jahren dicht macht“, fragte sie.

Wolfgang Järschel, langjähriger Morgenpost-Abonnent, steht den Outlet-Plänen gespalten gegenüber. Er rechnet mit negativen Auswirkungen auf den Verkehr, wenn der erwartete Besucherstrom nach Lennep kommt. Als regelmäßiger Nutzer der Buslinie 664 übte er Kritik an den Stadtwerken. Der Bus, mit dem er regelmäßig in die Altstadt zum Einkaufen fährt oder um sich mit seinen Vereinsfreunden zu treffen, sei oft nicht pünktlich, die elektronische Anzeige an den Haltestellen nicht verlässlich. Als Anhänger der Frankfurter Eintracht wünscht er sich, dass unsere Zeitung nicht nur die Bundesligisten aus dem Verbreitungsgebiet in den Fokus nimmt. Dass seine Morgenpost nun auch Nachrichten aus Solingen hat, ruft am Frühstückstisch geteilte Reaktionen hervor. Seine Frau nutzt die zusätzlichen Informationen. Wolfgang Järschel interessiert der Remscheider Teil.