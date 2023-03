Arbeitsmarkt in Remscheid Nahles: Förderung bietet „echte Chancen“

Geht es nach Andrea Nahles, sollten sich andere Kommunen in Deutschland ein Beispiel an Remscheid nehmen. Hier gebe es ganz offenbar den Konsens unter allen Beteiligten, die Möglichkeiten der 16i-Förderung für Langzeitarbeitslose „so weit wie möglich auszunutzen“, stellte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit bei ihrem Besuch am Montag fest: „Diese Konsequenz finde ich in Remscheid total vorbildlich.“