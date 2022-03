Anatevka in Remscheid : Ein Hauch von Broadway im TOT

Remscheid Am Samstagabend wurde im gut besuchten Teo Otto Theater Jerry Bocks Erfolgsmusical „Anatevka“ gegeben. Die bekannten Melodien kamen beim Remscheider Publikum sehr gut an.

Wenn ein Stück „off Broadway“ gegeben wurde, dann war es in der Regel nicht gut genug für das Theater-Kultviertel in New York City – oder man wollte neue Stücke in den günstigeren Theatern fern des Broadways erst einmal austesten. Nun ist das Teo Otto Theater natürlich deutlich „off Broadway“. Das Musical, das am Samstagabend in Remscheid gespielt wurde, war allerdings weder neu noch durchschnittlich. Das Theater Hagen präsentierte vor einem sehr gut besuchten Theaterrund Jerry Bocks Erfolgsmusical „Anatevka“, auch als „The Fiddler On The Roof“ bekannt. 1964 wurde das Musical uraufgeführt und brach in den Folgejahren viele Broadway-Rekorde. 1972 gab es einen Ehren-Tony für die damals längste Laufzeit am Broadway.