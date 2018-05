Remscheid : An der K 2 soll künftig mehr geblitzt werden

Remscheid Auf der K 2 zwischen Dörpmühle auf Hückeswagener Gebiet und der Remscheider Außenortschaft Forsten hat es in den zurückliegenden Monaten mehrere schwere Unfälle gegeben. Bei dem am 6. Januar war eine 84 Jahre alte Frau tödlich verletzt worden. Auf der Strecke, die vielen Hückeswagener als schnellste Verbindung in die Nachbarstadt nutzen, wird es aber weder Tempo 30 geben noch eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das berichtete jetzt Roland Kissau vom Ordnungsamt im Bauausschuss auf eine Anfrage aus der Politik. Die Stadt Remscheid wird dennoch dort tätig, versicherte er. Sie will an einer Stelle der K 2 den Seitenstreifen so herrichten, dass dort ein Radarwagen abgestellt werden kann, aus dem heraus zu schnell fahrende Autos, Lkw oder Motorräder dann geblitzt werden können.

(büba)