Grünes Licht von Remscheider Ratsmehrheit „Ampel“ unterstützt Pläne für die alte Feuerwache

„Die alte Feuerwache in Lennep kann die zündende Idee und das erste Projekt für den Neustart Lennep sein“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von SPD, Grünen und FDP. Die Ratsmehrheit hatte die Entwicklung in Lennep auf einer Klausurtagung diskutiert. „Wenn wir für dieses denkmalgeschützte Gebäude ein herausragendes, zukunftsfähiges Nutzungskonzept erarbeiten, dann sehen wir Chancen für eine Förderung“, heißt es weiter.