Ampel in Remscheid umgeknickt : Unfall sorgt für Einschränkungen im Verkehr

Ampel in Remscheid umgeknickt

Remscheid m Donnerstagnachmittag kam es zu einem schweren Unfall an der Ampelanlage Lenneper Straße / Neuenkamper Straße. Jetzt gibt es Einschränkungen für die Autofahrer.

Durch den Kran eines Lkw wurden die Drahtseile, an dem die Signale für die Ampel über der Lenneper Straße befestigt sind, heruntergerissen. Zudem wurde ein Ampelmast umgeknickt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die TBR sicherten gemeinsam mit Polizei und Feuerwehr die Unfallstelle und räumten die Fahrbahn auf. Am Freitag wurde die Unfallstelle als Notmaßnahme abgesichert, es wurden die notwendigen Sperrungen und Einschränkungen für die Autofahrer aufgebaut.

Da die Ampelanlage bis in die nächste Woche hinein funktionslos ist, gelten folgende Einschränkungen: Von der Neuenkamper Straße in Richtung Lennep ist einer der zwei Fahrstreifen gesperrt. Das Linksabbiegen von der Lenneper Straße aus Richtung Zentralpunkt in Fahrtrichtung Innenstadt ist nicht möglich.