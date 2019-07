Interview mit Volker Beckmann : Am alten Bahnhof bewegt sich was

Am alten Bahnhof bewegt sich was

Volker Beckmann, Vorsitzender des Kulturkreises im Heimatbund, will kulturell etwas in Lüttringhausen bewegen und setzt dabei auf Zusammenarbeit. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lüttringhausen Der Vorsitzender des Kulturkreises im Heimatbund setzt zur Kulturförderung vor allem auf Kooperationen.

Beckmann Ich habe immer den Verdacht, dass der Bergische im Allgemeinen und der Lüttringhausener im Besondern gerne sagt: Das ist meine Veranstaltung, das ist deine Veranstaltung – und dann macht jeder Werbung in seiner Seifenblase. Das heißt, man trifft immer die entsprechenden Cliquen, aber für so einen richtigen Gemeinschaftsgeist für Lüttringhausen, würde ich sagen, ist noch Luft nach oben.

Beckmann Wir sind Anfang des Jahres an den Kulturausschuss herangetreten. Wenn man Zulauf haben will, etwa bei der Gertenbuchstraße im Frühjahr, muss man auch was inszenieren. Das kostet Geld und das kommt nicht so rein. Kulturförderung zu beantragen und Sponsoring zu betreiben, ist von vorneherein eingeplant.