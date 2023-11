Drogenfund in Remscheid Allee-Plantage – Staatsanwältin bleibt hart

Rechtlich ist die Lage so: Auch wenn man „nur der Gärtner“ ist, gilt man als Besitzer der angebauten Pflanzen. Zumindest solange, wie man in der Plantage lebt und theoretisch über das angebaute Marihuana verfügen könnte. Dass es kaum möglich ist, das Rauschmittel in Eigenregie kiloweise abzuernten und rauszutragen, spielt für die Justiz eine untergeordnete Rolle. Klar ist auch: Organisiert werden solche Plantagen auf gänzlich anderer Ebene. „Wir wissen doch, wie diese Kreise funktionieren“, stellte einer der Verteidiger klar. Gemeint ist damit, dass es Hintermänner gibt, die möglicherweise noch nicht mal die Angeklagten kennen. In der Szene sei es üblich, unter falschem Namen mit den Handlangern in Kontakt zu treten. „Die Angeklagten sind das untere Ende einer langen Kette“, so Verteidigerin Denise Gerull. Auch wenn also einer der Angeklagten einen Namen wisse und ihn sagen würde, sei das möglicherweise nichts wert.