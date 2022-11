Allee-Center Remscheid: Radfahrer sollen Bus-Tunnel nutzen​

Alt-Remscheid Der Bustunnel am Remscheider Allee-Center soll auch für Radfahrer geöffnet werden. Das fordert die Ampel-Mehrheit im Stadtrat. Wir erklären, was dahintersteckt.

(hr) Der Bustunnel am Allee-Center soll auch für Radfahrer geöffnet werden. Das fordert in einem Antrag für die Ratssitzung am 8. Dezember die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und FDP. Dahinter steht die Absicht, die Konrad-Adenauer-Straße als Trasse für jene Radler zu etablieren, die in der Innenstadt unterwegs sind.