Unfall in Hasten : Fahrer alkoholisiert – Auto überschlägt sich

(red) In der Nacht zu Sonntag fuhr ein 27-jähriger Mann mit einem Mercedes auf der Morsbachtalstraße in Richtung Müngsten. In Höhe der Haster Aue kam er nach Polizeiangaben in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug hob über die Leitplanke ab, überschlug sich und kam erst 15 Meter weiter auf einem Feld zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht, konnte sich aber selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da der 27-Jährige wohl unter Alkoholeinfluß stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommmen. Einen gültigen Führerschein besaß der Mann nicht.

(red)