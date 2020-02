CDU überrascht bei der Präsentation der OB-Kandidatin : Alexa Bell fordert Amtsinhaber Mast-Weisz heraus

CDU-Chef Jens Nettekoven stellte am Donnerstag in der Geschäftsstelle Alexa Bell als OB-Kandidatin der CDU vor. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Überraschung bei den Remscheider Christdemokraten. Die CDU schickt bei der Kommunalwahl im Herbst Ratsmitglied Alexa Bell (44) ins Rennen um den OB-Posten. Sie sei am Montagabend von den Führungsgremien der Partei einstimmig nominiert worden, berichtete Parteichef Jens Nettekoven.

Mit Alexa Bell stelle man in vielerlei Hinsicht einen Gegenentwurf zu Amtsinhaber Burkhard Mast-Weisz (SPD) auf. Der Wähler habe die Wahl zwischen „Alt oder Jung, Mann oder Frau, Wuppertal oder Remscheid“, sagte Nettekoven in Anspielung auf den Altersunterschied zwischen Mast-Weisz (63) und Alexa Bell sowie der Tatsache, dass der amtierende OB nicht in Remscheid, sondern in der Nachbarstadt wohnt.