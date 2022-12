Maschen in Remscheid Aktuell verstärkt Telefonbetrug in Remscheid

Wie auch in den Remscheider Fällen werden die Betroffenen derzeit vor allem mit Schockanrufen konfrontiert, in denen der Anrufer behauptet, der Sohn oder die Tochter hätte einen tödlichen Unfall verursacht und würde nur gegen eine Kaution freigelassen werden. Meistens gibt der Anrufer an, von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft zu sein, mitunter erscheint die 110 im Display.