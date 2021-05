Schon über 200 Anmeldungen : Radeln für ein gutes Klima

Info

Stadtradeln 2020 In Remscheid fuhren rund 500 Teilnehmer in 42 Teams, wobei das teilnehmerstärkste Team aus 127 Mitgliedern bestand. Gemeinsam legten sie in dem Aktionszeitraum gut 92.000 km mit dem Fahrrad zurück und sparten damit im Vergleich zum Autofahren 14 Tonnen CO2 ein.

Kostenfreie Anmeldung zum Stadtradeln 2021 unter www.stadtradeln.de/remscheid. Nach der Anmeldung können die gefahrenen Kilometer auf der Homepage ab dem 5. Juni einfach im eigenen Online-km-Buch oder in der Stadtradeln-App eingetragen werden. Radelnde ohne Internetzugang können ebenfalls mitmachen und sich direkt beim städtischen Klimaschutzmanagement anmelden, telefonisch unter ☎ (0 21 91) 16 33 44 oder per Mail an:

lukas.gregori@remscheid.de