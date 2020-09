Aktion Stadtradeln in Remscheid : Radfahren für ein besseres Klima

Remscheid Mit der Aktion „Stadtradeln“ soll gezeigt werden, dass es auch andere Möglichkeiten gibt zur Arbeit zu kommen als mit dem Auto. 40 Hobbyradler nahmen an der ausgiebigen Fahrradtour zum Auftakt teil.

Kurz vor Abfahrt um 11 Uhr hatten sich die Hobbyradler vor dem Kino am Hauptbahnhof eingefunden, allen voran die Mitglieder des Radsportvereins Adler Lüttringhausen in ihren rotweißen Trikots, die diese Tour im Vorfeld organisiert und konzipiert hatten. Neben den offensichtlich trainierten Radsportlern hatten sich allerdings auch einige ältere Teilnehmer sowie Familien mit Kindern für die Tour angemeldet, bemerkte Monika Meves vom Fachdienst für Umwelt erfreut. „Trotz der Pandemie haben sich ähnlich viele Teilnehmer gemeldet wie im vergangenen Jahr“, äußerte Meves. Arno Olbertz von den Lüttringhauser Adlern hatte sich im Vorfeld mit seinen Vereinskollegen die Streckenführung vom Hauptbahnhof über die Werkzeugtrasse zum Hasten und von dort über das Morsbachtal, die Hermannsmühle und Haddenbach zurück zum Ausgangspunkt überlegt und vorab abgefahren. „Die Topografie ist in Remscheid ja schon etwas schwierig für Hobbyradler. Daher haben wir versucht, eine Strecke für alle zu finden.“

Anmeldung Das Stadtradeln läuft bis zum 9. Oktober 2020. Aktuell sind 138 Radelnde in 46 Teams angemeldet. Seit Kampagnenbeginn am Samstag, 19. September, wurden zusammen bislang fast 6.000 Kilometer geradelt und damit eine Tonne CO2 vermieden. Die meisten Kilometer, fast 900, haben derzeit die Adler aus Lüttringhausen auf dem Tacho. Radler, die an der Kampagne teilnehmen wollen, als Einzelkämpfer oder im Team, können sich online registrieren unter www.stadtradeln.de/remscheid

Romi (7) und Farin (6) mussten von Papa Benjamin Jungbluth nicht lange überredet werden, um an der Fahrradtour teilzunehmen. Die Kinder freuten sich auf die längere Ausfahrt, obwohl sie das Rad täglich für ihren Schulweg oder für den Weg zum Schwimmunterricht nutzen, wie Romi erzählte. „Ich finde das Fahrrad als Verkehrsmittel sehr wichtig und ich persönlich fühle mich auch sicher, weil ich das lang genug mache“, sagte Vater Jungbluth. Bei den Kindern müsse man früh anfangen, um sie verkehrstauglich zu erziehen. „Das müsste in den Schulen stärker gefördert werden.“ Doch es brauche noch Unterstützung und Sensibilisierung auf der anderen Seite. „Ich fände es wichtig, wenn die Politik signalisieren würde, dass Radfahrer ernstgenommen werden, vor allem, wenn neue Straßen und Kreuzungen geplant werden, dürfte es nicht schwer sein, nicht nur an den Autoverkehr zu denken, sondern auch Radfahrer und Fußgänger im Blick zu behalten.“ Den Radfahrern müsste mehr Platz auf den Straßen eingeräumt werden. „Ich denke, wenn mehr Platz da wäre, dann würden sich auch mehr Leute aufs Rad trauen.“ Im Umkehrschluss würden weniger Autos fahren, die den aktuellen Platz dann nicht bräuchten. Eine fahrradfreundliche Ampelschaltung, abgesenkte Bordsteine oder Haltebügel an Ampelmasten könnten ein Anfang zur Verbesserung des Radverkehrs sein. „Aber auch das Stadtradeln ist dafür gut“, findet Jungbluth. „Um solche Probleme aufzudecken und auf sie hinzuweisen.“