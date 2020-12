Aktion in Remscheid : Nur noch ein einziges Geschenk fehlt

Remscheid Die Krankenkasse Barmer und die BM-Leser sorgen dafür, dass die Bewohner von Stockder Stiftung und Haus Lennep am kommenden Mittwoch beschert werden.

„Die Aktion lief super bis vergangenen Montag. Da gab es dann plötzlich einen Abbruch, weil die Leute wegen des drohenden Lockdowns mit anderen Dingen beschäftigt waren“, fasst Oliver Schwardtmann zusammen. Mit der Veröffentlichung der ersten Wunschliste vor dem ersten Advent lief wie jedes Jahr erneut das Telefon der Barmer heiß. Die Traditionsaktion in Remscheid ist ein Selbstläufer und auch bei den Barmer-Mitarbeitern beliebt, weil auch sie dadurch in Weihnachtsstimmung versetzt werden. Das sei in diesem Jahr wichtig gewesen, sagt Oliver Schwardtmann. Erstmals sei übrigens auch die Filiale an der Alleestraße weihnachtlich geschmückt worden.