Aktion im Cinestar zum Start des neuen Star-Wars-Films : Erinnerungsfoto mit Prinzessin Leia

Zum Kinostart des neuen Star-Wars-Films überraschten 17 Cosplayer die Remscheider Kinobesucher.

Mit einem speziellen Aufgebot wurde am Wochenende die Premiere des neunten „Star Wars“-Films im Remscheider Cinestar gefeiert: 17 Cosplayer schlüpften in die Kostüme der beliebten Saga-Figuren und begrüßten die Kinobesucher. Eingefleischte Fans knipsten Erinnerungsfotos mit Han Solo, Prinzessin Leia und den Jawas.

Leuchtreklame, bunte Lichter und der Geruch von frisch zubereitetem Popcorn begleiten jeden Kinobesuch. Nur war das Eintreten im Remscheider Cinestar am Freitag anders: Was zunächst nach einer Ausstellungsfigur eines martialischen Stormtroopers aussah, entpuppte sich als lebende Gestalt. Der ein oder andere Kinobesucher erschrak kurzzeitig, als sich die vermeintlich leblose Figur plötzlich bewegte. Auf den Schreck folgte aber fast immer ein erleichtertes Lächeln, und die Freude der eingefleischten Star Wars Fans stieg. Schnell die Kinokarte besorgt und mit reichlich Popcorn und Softdrinks eingedeckt, ging es auch schon zum Kinosaal im Obergeschoss, wo die nächste Überraschung auf die Besucher wartete. 16 weitere Figuren der Saga liefen dort wie an einem Filmset herum und posierten mit den Gästen für ein Erinnerungsbild. Selbst eine Gruppe von jungen Mädchen, die sich eigentlich den zweiten Teil der Eiskönigin anschauen wollen, konnten nicht widerstehen und stellten sich für ein gemeinsames Gruppenbild mit Prinzessin Leia auf.