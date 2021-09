Ungeklärte Tat in Remscheid : Lenneper Bankraub erneut bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“

Lennep Erneut wird eine bislang ungeklärte Bankraubserie mit 14 Straftaten in der TV-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ im ZDF vorgestellt. Die Polizei sucht weiterhin nach dem Bankräuber, der 1998 in Lennep zugeschlagen hat.

In der Sendung am Mittwoch, 15. September, 20.15 Uhr, wird auf die Serie hingewiesen, die der Polizei zufolge bereits am 6. Mai 1998 begonnen haben soll – und zwar in der Seestadt auf dem Berge. Damals überfiel ein unbekannter Räuber die Hasenberger Filiale der Sparkasse Remscheid.