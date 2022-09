Akademie Küppelstein in Remscheid : „Grenzwerte“ als Jahresthema

Blick aus der Luft auf die Akademie in Küppelstein. Foto: Akademie

Küppelstein Das neue Programmbuch der Akademie der Kulturellen Bildung umfasst über 180 Kurse und Weiterbildungen. Neben Fachkräften aus der Kinder- und Jugendarbeit gehören auch andere Bürger zur Zielgruppe.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es ist ein beachtlich dicker Wälzer geworden – das neue Fortbildungsprogramm der Akademie der Kulturellen Bildung in Küppelstein für das Jahr 2023. „Weit über 180 Kurse und Qualifizierungen für Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit sind darin aufgeführt“, sagt Dr. Susanne Keuchel, Direktorin der Akademie. Das Motto, unter das das Programm gestellt wurde, lautet dabei „Grenzwerte.“

Das sei ein Thema, das nicht nur durch CO2- und Inzidenz-Werte in der vergangenen Zeit aktueller denn je geworden sei. Natürlich könne das Thema auch etwas abstrakter betrachtet werden – etwa im Bereich der Abgrenzung im Rahmen der Diversität oder der Digitalisierung. „Manches, was vor 30 Jahren noch ganz normal gesagt wurde, ist heute zu sagen nicht mehr möglich. Und auch die Mixtur aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen in unserem Programm passt hier ganz ausgezeichnet“, sagt Keuchel.

Info Akademie-Neubau startet wohl 2023 Neubau Seit sechs Jahren laufen die Planungen für den Anbau an der Akademie, aktuell liegen die Pläne beim Landschaftsverband. Der Spatenstich soll im kommenden Jahr stattfinden. Programm Das Programm für 2023 gibt es auf Nachfrage an E-Mail info@kulturellebildung.de oder per Telefon unter 0 21 91 / 79 40. www.kulturellebildung.de

Ein Großteil der Veranstaltungen richtet sich in gewohnter Weise an Fachpersonal, das sich in den elf Fachbereichen an der Akademie weiterbilden kann. Die Fachbereiche sind Baukultur, Bildende Kunst, Kulturelle Bildung, Literatur & Sprache, Medien, Musik, Performance, Sozialpsychologie & Beratung, Spiel, Tanz und Theater. Aber letztlich gehe es auch hier um genau die Fragestellungen, die zum Thema geführt hätten. „Wo sind meine Grenzen? Wo sind die Grenzen der Gesellschaft – auf der einen Seite gibt es eine Individualität ohne Grenzen, auf der anderen Seite zeigte uns etwa die Pandemie enge Grenzen auf“, sagt Keuchel. Es sei ein sehr vielschichtiges Thema, bei dem keine Antworten gegeben werden sollten – und könnten –, sondern Räume für Diskurs eröffnet werden sollten.

Für die breite Öffentlichkeit besonders interessant sind auch 2023 wieder die drei Festivals. „Zum einen haben wir erstmals das Erzählfestival mit dem Spielkulturfestival zusammengelegt“, sagt Studienleiterin Patricia Gläfcke. Das Festival läuft vom 14. bis 18. Juni. Bereits zum 43. Mal findet 2023 das Internationale Gitarrenfestival statt – vom 3. bis 8. Januar und wieder in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Tanz in Köln sowie der Radevormwalder Musikschule. „Ein neues Highlight wird das Festival ‚Express Your Swing‘ sein, das vom 29. September bis zum 1. Oktober stattfinden wird“, sagt Patricia Gläfcke. Das Festival vermischt den traditionellen Swing-Tanz mit moderner Jazz-, Blues- und House-Musik. „Auch hier geht es um aktuelle Fragen zu Diversität, Ownership und Teilhabe – eben im musikalischen Kontext“, sagt die Studienleiterin.

Ein weiterer Überbegriff über das nächstjährige Programm lautet „Nachhaltigkeit“. „Alles umfasst auch die Fragen, wie man nachhaltiger werden oder arbeiten kann“, sagt Susanne Keuchel. So etwa auch im Bereich des Fachbereichs Baukultur. „Dabei werden etwa Fragen gestellt wie diese: Wie geht man mit den Bereichen urbane Strategie für eine nachhaltige Stadtentwicklung um? Was ist ‚grüne‘ Mobilität?“, sagt Patricia Gläfcke. Auch der Komplex „Schutzkonzepte für Kinder und Jugendliche“ wird im kommenden Jahr wieder mit unterschiedlichen Kursen zu Präventionsmaßnahmen gegen sexualisierte Gewalt sowie Übergriffe in der analogen und digitalen Welt berücksichtigt. Ebenfalls interessant sind die Kurse der Reihe „Akademie On Tour“ – hier geht es nach Helsinki, Venedig, Insel Hombroich und Kopenhagen.

Abgerundet wird das Programm – „ein sehr bunt geschnürtes Paket“, wie Keuchel es ausdrückt – vom Bereich der „Akademie Regio“. Dieses Angebot richtet sich an alle Menschen in Remscheid. „Es ist sicherlich nicht unser Hauptschwerpunkt, aber wir probieren uns auch in diesem Bereich aus – auch als Ergänzung zu den Volkshochschulen“, sagt Gäfcken. Fortbildungen zu unterschiedlichen Themen sind hier enthalten. Etwa ein Stimmbildungsworkshop, ein Musik- und Literaturprogramm zum Valentinstag, ein Ukulele-Kursus für Anfänger oder Kommunikationstraining zum Umgang mit Diskriminierung und Demokratiefeindlichkeit.