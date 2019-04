Abibälle in Remscheid : Ein teures Vergnügen

Remscheid Abibälle sind extrem aufwendig und kostspielig. Um den perfekten Abend zu organisieren, investieren die angehenden Abiturienten viel Zeit und Geld. Für die bessere Planung werden Komitees eingerichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Weber und Axel Richter

Als Klaus Haberstroh sein Reifezeugnis in den Händen hielt, legten die Abiturienten wenig Wert auf Etikette. 1981 war das in Niedersachsen. „Und feine Anzüge, einen rauschenden Ball wollten wir gar nicht“, erzählt der Oberstufenleiter der Sophie-Scholl-Gesamtschule. Doch das hat sich geändert. Seit mehr als einem Jahr zahlt die angehende Abiturientia monatlich feste Beträge auf ein gemeinsames Konto. Die Schüler verkaufen Kuchen, bitten um Spenden, schreiben Sponsoren an. Denn am 7. Juli soll in der Alten Schlossfabrik in Solingen der Abiball steigen.

Auf 30.000 Euro taxiert Oberstufenleiter Haberstroh die Kosten, zu deren Übernahme sich die Jugendlichen in jedem Jahr vertraglich verpflichten. Für den Saal, für Musik, die Bewirtung. Hinzu kommen der Anzug für die jungen Männer und für die meisten Damen mindestens zwei schöne Kleider: eines für die Zeugnisübergabe, eines für den Ball.

Info Hier feiern die Abiturienten Termine Das Leibniz-Gymnasium feiert am Samstag, 6. Juli,

19 Uhr, in der „Event Arena“; GBG ist am 5. Juli in der Alten Schlossfabrik; EMA-Gymnasium am 6. Juli im „Brauhaus“ in Wuppertal; RöGy am 6. Juli in der Schlossfabrik; Sophie-Scholl-Gesamtschule am 7. Juli in der Schlossfabrik; die AES-Gesamtschule feiert im Schützenhaus.

Warum der Riesenaufwand? „Wir haben 13 Schuljahre hinter uns und manches war nicht einfach“, sagt Tobias Heuser. Der 19-Jährige ist im Abi-Komitee der Scholl-Schule. Nach dem „bunten Abend“ am Dienstag folgt eine Abschlussparty im Empire Nightlife, die Zeugnisvergabe, der Abiball. Natürlich ginge alles eine Nummer kleiner, räumt Heuser ein: „Aber am Schluss wollen alle richtig auf die Sahne hauen.“

Das Spektakel will wohl geplant sein. Das erste Vorbereitungstreffen am Leibniz fand im November 2017 statt. Mit 20.000 Euro kalkuliert der kleine Abschlussjahrgang am Leibniz-Gymnasium. 66 angehende Abiturienten haben sich am 6. Juli (19 Uhr) in der „Event Arena“ im Brücken-Center am Hauptbahnhof eingemietet. „Wir haben überlegt, bei uns in der Schule zu bleiben. Aber das wäre mit zu vielen Hürden und Regularien verbunden gewesen und am Ende teurer geworden, als auswärtig zu feiern“, erklärt Ella Terliesner, mit Leoni Becker Schülersprecherin und für die Abi-Finanzen mit zuständig.

In der Nacht der Nächte werden 400 Gäste erwartet. Eine Karte kostet 36 Euro. „In einer ersten Runde bis zum 12. April darf jeder fünf kaufen“, sagt Terliesner. Bleiben Tickets übrig, erhalten Leibniz-Schüler, die weiteren Bedarf haben, eine zweite Kaufoption. Die After-Show-Party nach Mitternacht (15 Euro) bringt zusätzlich Einnahmen.

Mit Tickets allein lässt sich die Fete finanziell nicht stemmen. So haben die Eltern Anfang 2018 einen Sockelbetrag von 120 Euro eingezahlt. Darüber hinaus sind der Kreativität beim Geldsammeln keine Grenzen gesetzt. Ella Terliesner zählt auf: Die Catering-Erlöse aus Advents- und Sommerfesten und dem Nachhaltigkeitstag beliefen sich auf 1400 Euro, das Abi-Battle erbrachte 151 Euro, Kuchenverkauf in den Pausen spülte 1000 Euro in die Kasse und über den „bunten Abend“ kamen 1600 Euro auf das extra eingerichtete Konto bei der Stadtsparkasse.