„Abend des Sports“ im Teo Otto Theater Remscheids Top-Sportler haben noch viel vor

Es gehört zur Tradition, dass im Rahmen der Sportlerehrung das Engagement langjährig aktiver Funktionäre honoriert wird. In den Kreis mischte sich mit Kristijan Rajkovski ein junger Mann, dessen Karriere als Fußball-Schiedsrichter als „Besondere Leistung“ gewürdigt wurde. In dieser Saison bis zur Oberliga und Jugend-Bundesliga aktiv, klopft Rajkovski am Aufstieg in die Regionalliga. „Ich blicke nur von Liga zu Liga“, sagte er realistisch. „Aber es ist ein Traum, einmal vor 50.000 Zuschauern in einem Bundesliga-Stadion zu pfeifen.“ Noch ein Remscheider Top-Sportler, der viel vorhat.