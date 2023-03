„Abend des Sports“ im Teo Otto Theater Remscheids Top-Sportler haben noch viel vor

Als Abonnement-Gast bei der Sportlerehrung auf der Bühne gestanden hat vor drei Jahren auch Amelie Klug, als einer der Nominierten in der Kategorie „Jugendsportler des Jahres“. Der Freitagabend bedeutete für die Leichtathletin eine Premiere: Zum ersten Mal wurde Amelie Klug im Kreis der Erwachsenen geehrt. Im Interview schwärmte sie vom letztjährigen U20-Ländervergleichskampf in München, wo sie für Deutschland über die 1500 Meter an den Start ging: „Das hat Lust auf mehr gemacht.“