Feuerwehr : A1: Unfall mit Pferdetransporter

Remscheid Eine verletzte Frau, ein defekter Transporter mit zwei Pferden. Das ist die Bilanz eines Unfalls vom Sonntagabend.

(cip) Zu einem Verkehrsunfall mit einem Pferdeanhänger ist es am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf der Autobahn 1 gekommen. Nach Mitteilung der Feuerwehr passierte das Unglück in Höhe der Auffahrt Lennep (Blume) in Fahrtrichtung Dortmund. Ein SUV sei mit einem Gespann aus Pkw und Pferdeanhänger zusammengestoßen. Der SUV landete dabei auf der Seite im Graben. Die Fahrerin des SUV befreite sich aus dem Auto und wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Anhänger des Gespanns befanden sich zwei Pferde. Beide blieben unverletzt, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Eine Weiterfahrt mit dem Anhänger war nicht mehr möglich. Die Feuerwehrmänner geleiteten die Pferde von der Autobahn. Später wurde sie in einen Ersatztransporter verladen.