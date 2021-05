A1 bei Remscheid : Unfall mit vier Autos - Zwei Schwerverletzte

Kurz hinter der A1-Ausfahrt Remscheid hat es am Mittwoch einen schweren Unfall mit vier Autos gegeben. Laut Feuerwehr wurden zwei Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Autobahn 1 zwischen Remscheid und Lennep war von Trümmerteilen übersäht: In Fahrtrichtung Dortmund hat es am Mittwoch gegen 9.45 Uhr schlimm gekracht. Zwei Fahrer mussten von der Feuerwehr aus ihren Autos befreit werden. Nach der Behandlung vom Rettungsdienst wurden die beiden Fahrer mit Verdacht auf ein schweres Wirbelsäulentrauma in regionale Krankenhäuser gebacht. Die Insassen der anderen zwei Fahrzeuge blieben unverletzt.