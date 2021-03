Ein Remscheider ist bei einem Unfall auf der A1 in der Nacht zu Dienstag schwer verletzt worden. Die Autobahn war kurzzeitig gesperrt.

Der Mann war gegen 0.30 Uhr in seinem Seat in Richtung Dortmund unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Remscheid zog ein Autofahrer, der links daneben fuhr, pllötzlich nach rechts. Er fuhr seitlich in das Auto des Remscheiders, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde.