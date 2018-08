A1 bei Remscheid: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Höhe Remscheid

Remscheid Motorradfahrer nach Polizeiangaben in tödlichen Unfall verwickelt. Der Mann aus Niedersachsen war mit seiner Maschine gegen einen Lastwagen gefahren, der auf dem Seitenstreifen stand.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Anschlussstelle Remscheid. Angaben der Polizei zufolge, soll ein Motorradfahrer aus bisher noch ungeklärter Ursache auf einen auf dem Seitenstreifen haltenden Lkw aufgefahren sein. Der Laster konnte wegen einer Reifenpanne seine Fahrt nicht fortsetzen. Der Fahrer des Lkw hatte die Gefahrenstelle mit zwei Warndreiecken ordnungsgemäß abgesichert, berichtet die Polizei.