Kind aus Remscheid läuft auf Autobahn Spektakulärer Hubschrauber-Einsatz auf der A1 für achtjährigen Ausreißer

Remscheid · In einer spektakulären Rettungsaktion endete am Montagnachmittag die Suche nach einem achtjährigen Jungen in Remscheid. Das Kind hatte sich alleine aus dem Sana-Klinikum auf den Weg gemacht – und lief in Richtung Autobahn.

18.04.2023, 11:59 Uhr

Der Hubschrauber verminderte die Flughöhe bis auf zwei Meter über der Fahrbahn, um den Verkehr abzubremsen. Foto: dpa/Wolfram Kastl