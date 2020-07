83-jähriger Lenneper kümmert sich, damit der Radweg sauber bleibt : Mit der Greifzange auf die Balkantrasse

Lennep Der Lenneper Armin Lindermann kümmert sich um den Radweg. Auf die Frage nach dem Warum, sagt er entwaffnend: „Weil ich es hier schön haben will.“

Seit neun Jahren sorgt der Lenneper Armin Lindermann für Sauberkeit und Ordnung auf der Balkantrasse: Er entsorgt nicht nur regelmäßig den Müll, der von uneinsichtigen Passanten und Radfahrern achtlos weggeworfen wird, sondern kümmert sich ehrenamtlich auch um eine attraktive Optik der Strecke, etwa durch die Installation und Instandhaltung originaler Bahnaccessoires. Auch bei der Grünpflege legt der 83-Jährige immer mal wieder Hand an. Doch in diesem Jahr, hat er verwundert festgestellt, scheint er damit allein gelassen worden zu sein.

Die Sonne strahlt von oben herab und auf der Balkantrasse am Lenneper Bahnhof herrscht an diesem Vormittag bereits Hochbetrieb. Auch Armin Lindermann ist wieder unterwegs, seit acht Uhr morgens, erzählt er. „Ich habe heute Morgen aus dem Fenster geguckt und bin kurz danach aufs Rad gestiegen.“ Sein Ziel war dabei allerdings nicht eine entspannte Ausfahrt. In seinem Fahrradkorb führt der rüstige Rentner nämlich kein Proviant, sondern, unter anderem, eine ausziehbare Greifzange mit sich. „Wenn gutes Wetter ist, bin ich eigentlich immer auf der Trasse zu finden, denn es gibt immer etwas zu tun“, berichtet Lindermann. Bis zu vier Stunden ist er dann unterwegs. An den Unrat von anderen, der sich immer wieder am Wegesrand sammelt, will er sich einfach nicht gewöhnen und räumt ihn daher gewissenhaft weg. Warum? „Weil ich es hier schön haben will“, sagt er ganz selbstverständlich.