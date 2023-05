Große Resonanz in Remscheid 800 Jugendliche nehmen an Befragung teil

Das Motto der ersten Jugendbefragung in Remscheid, die mit unterschiedlichen Befragungsmodi von August bis Dezember 2022 stattgefunden hat, ist bei der Zielgruppe offensichtlich gut befolgt worden: „Sag uns, wie der Hase läuft – misch dich ein!“ Über 800 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren haben teilgenommen. Konzipiert und durchgeführt wurde die Umfrage durch ein Team des Instituts für sozialraumorientierte Praxisforschung und Entwicklung aus Haan rund um Prof. Dr. Ulrich Deinet. Am Dienstag wurden die Ergebnisse dieser Befragung in der Aula der Albert-Einstein-Gesamtschule präsentiert.