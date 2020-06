Nach Unfall : 77-Jähriger stirbt an seinen Verletzungen

77-Jähriger stirbt an seinen Verletzungen

Renscheid Die Rettungsversuche für einen 77-Jährigen kamen zu spät. Eine Woche, nachdem er von seinem eigenen Auto überrollt wurde, starb er nun im Krankenhaus.

Ein 77-jähriger Mann ist an seinen Verletzungen nach einem Unfall in Lennep gestorben. Das teilte die Polizei mit. Das tragische Unglück ereignete sich vor gut einer Woche, am Sonntag, den 21. Juni. Nach Darstellung der Feuerwehr wurde der Mann von seinem eigenen Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Der Sohn des Mannes hatte den Verletzten unter dem Fahrzeug liegend gefunden.