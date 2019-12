Heuballenprozess: 68-Jähriger verurteilt. : Gericht verhängt 40 Monate Haft

Brände von Heuballen hielten die Feuerwehr 2017 in Atem. Foto: Ralf Kollmann/Kollmann, Ralf

Remscheid Heuballenprozess: 68-Jähriger wegen Brandstiftung und Körperverletzung verurteilt.

Am Ende war die Sache für den Berufungsrichter klar: Drei Jahre und vier Monate Haft wegen Brandstiftung und Körperverletzung für den 68-jährigem Angeklagten, der im Sommer 2017 gemeinsam mit einem Komplizen die Heuballen angezündet haben soll. Der Mitangeklagte (23) hatte zwar seine Berufung zurückgenommen – und dennoch seine Unschuld beteuert.

Prozess am Landgericht

Prozess am Landgericht : Körperverletzung: Angeklagter nimmt Berufung zurück

Prozess in Wuppertal

Prozess in Wuppertal : Heuballen-Brände: Verfahren wird neu aufgerollt

Berufungsprozess am Landgericht

Berufungsprozess am Landgericht : 23-Jähriger gesteht Brandstiftung

Für die Kammer waren die Indizien nach einer erneuten Beweisaufnahme dennoch ausreichend. Vor allem eine Zeugin habe die Angeklagten schwer belastet. Sie will beide schon zwei Tage vorher dabei beobachtet haben, wie sie die Heuballen mit einer Taschenlampe angeleuchtet hätten. Eine am Tatort installierte Wildkamera hatte beide drei Minuten vor dem Brand dort aufgenommen – dieselbe Zeugin hatte die Brandstifter später als diejenigen erkannt, die dort zuvor schon mit der Taschenlampe gestanden hätten.

Auch die ihm vorgeworfene Körperverletzung hatte der Angeklagte bis zum Schluss geleugnet. Er soll am Marktplatz mit einem Rentner in Streit geraten sein und den Mann mit dem Stock geschlagen und mit einer Waffe bedroht haben. Der 68-Jährige bestritt den Waffenbesitz und auch den Schlag mit dem Stockschirm. Die vom Opfer beklagte Platzwunde schob er dem 23-Jährigen in die Schuhe, der ihn auch damals begleitet haben soll.