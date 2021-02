Jugendprojekt "#5630 - Wir sind Remscheid" : Hinterhof verwandelt sich in eine Bühne

Die hohen weißen Kaufhauswände verwandelten sich durch eine Lichtinstallation in eine Kunstfläche. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Mitten in der Corona-Zeit verwirklicht das Jugendprojekt #5630 einen Konzertabend der besonderen Art. Im Hinterhof an der Alleestraße zeigen Jugendliche und Projektmacher, was möglich ist – und zeigten eine eindrucksvolle Show.

Es ist eisekalt. Im Hinterhof an der Alleestraße glitzert der Schnee im Scheinwerferlicht. Marcel Haupt zieht sich die Kapuze etwas tiefer in die Stirn. Er hat schon den ganzen Tag über gefroren, während sich der Hof hinter dem Kaufhaus Bingo mehr und mehr in eine Bühne verwandelt hat. Während das Thermometer auch tagsüber Minusgrade angezeigt hat, sind gleich zwei Bühnen entstanden. Die Künstler Navid Razavi und Joel Jaffe haben in der Mitte des Hofs ihr Pult aufgebaut, an dem wie von Zauberhand elektronische Musik entsteht. Und ein Stück weiter haben Leo Maresch und Vincent Kuhlen eine Bühne bekommen. Dort, wo vor langer Zeit Autos in die Tiefgarage einfuhren, haben die Projektmacher Marcel Haupt und Jochen Peiz die großen Holzzahlen des Projekts #5630 platziert – die die Jugendlichen bei jedem Auftritt begleiten. Technikzelte und Übertragungswagen haben genauso wie die teure Technik mit Beamern und Scheinwerfern ihren Platz gefunden. So hat sich der Hof zur „Bühne der Stille“ gemausert – trotz der Kälte und trotz Corona.

Die Teilnehmer des Projekts #5630 wollen das Leben zurück in den Bereich der Alleestraße bringen – Kunst, Kultur und originelle Ideen sollen das Quartier bereichern. Der Konzertabend im Hinterhof ist nur der Auftakt. „Wir wollen auch einen Impuls für andere geben“, sagt Cedric Pic, als sich schließlich um kurz vor acht am Freitagabend die Scheinwerfer auf den Moderator richten. Die Show beginnt mit ein bisschen Verspätung, weil die Technik hakt, aber laut Statistik sind zum Start mehr als 600 Zuschauer an den Bildschirmen dabei. Die Show aus dem eiskalten Hinterhof wird per Stream in die warmen Wohnzimmer übertragen.

Info Virtuelle Ausstellung im Hinterhof Idee Der Konzertabend gilt aus Auftakt einer Ausstellung: Der Hinterhof kann virtuell erlebt werden. Es können virtuell Türen zu Videos, Fotos und Eindrücken geöffnet werde – mit Ergebnissen der Projektarbeit von #5630. Bei Corona-Lockerungen wird die Ausstellung zur Schnitzeljagd, mit QR-Codes in Schaufenstern und Besuchsmöglichkeiten im Hof. www.5630.eu