Remscheider verletzt sich schwer 50-Jähriger stürzt mit E-Bike – Rettungshubschrauber hilft

Remscheid/Winterberg · Am vergangenen Sonntag ist ein 50-Jähriger aus Remscheid mit seinem E-Bike in Winterberg gestürzt, meldet die Polizei. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in die Klinik.

25.09.2023, 15:00 Uhr

Ein Rettungshubschrauber flog den Mann ins Krankenhaus. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Gegen 15 Uhr war er auf dem Kapperundweg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam. Er verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

(red)