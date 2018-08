39-Jähriger verspielt leichtfertig seine Bewährung

Das Geld wanderte vermutlich auf direktem Weg in den Automaten. Foto: dpa, ole fpt jst

Remscheid Am Ende saß der Angeklagte kopfschüttelnd auf der Anklagebank. Sich die Tränen aus den Augen wischend, konnte er offenbar nicht glauben, was er da gerade gehört hatte.

Für zwei Jahre hatte sich ein Remscheider in den Knast „gedaddelt“. Seine Spielsucht war ihm zum Verhängnis geworden. Noch im Gerichtsflur versuchte sein Bewährungshelfer, ihn mit der Aussicht auf den „offenen Vollzug“ zu trösten.

Aber was war überhaupt passiert? Es war die Summe an Betrügereien, die den 39-Jährigen nun für mehr als zwei Jahre hinter Gitter bringen dürfte. Einschlägig vorbestraft und gerade zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt, muss den Mann der „Spielteufel“ geritten haben, als er der Angestellten einer Spielhalle versprach, ihr einen Fiat 500 besorgen zu wollen.

Man kannte sich augenscheinlich gut, der Angeklagte war häufig dort zu Gast. „Sie haben jeden Tag in der Spielhalle rumgehangen“, brachte der Berufungsrichter den Lebenswandel des Angeklagten auf den Punkt. Nun also wollte die Spielhallenangestellte unbedingt besagten Fiat 500 kaufen und der Stammgast versprach, ihr ein solches Auto zu besorgen. Er sei Meister in einer Autowerkstatt und kenne sich aus. Um ihr zu zeigen, um welches Modell es sich handelt, druckte er ein Foto aus dem Internet aus. Die gutgläubige Frau gab ihm als Anzahlung 2000 Euro, und dann nochmals 800 für die gewünschte Sonderausstattung.