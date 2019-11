Berufungsprozess am Landgericht : 23-Jähriger gesteht Brandstiftung

Remscheid Mann zieht Berufung gegen Amtsgericht-Urteil zurück und bekommt Bewährungsstrafe.

Der Prozess wegen der Strohballenbrände im Sommer 2017 ging beim Wuppertaler Landgericht in die nächste Runde. Die beiden 67 und 23 Jahre alten Angeklagten waren zuvor vom Amtsgericht wegen erwiesener Brandstiftung und zudem wegen Körperverletzung und diverser Autostrafsachen zu zwei Jahren und vier Monaten beziehungsweise zu zwei Jahren Haft verurteilt worden und dagegen in die Berufung gegangen. Zwar waren sie nur fast auf frischer Tat ertappt worden – da das jedoch erwiesenermaßen keine Selbstentzündung war und auch im Blut der Angeklagten eine verräterisch hohe CO 2 -Konzentration festgestellt wurde, die nur durch deren unmittelbare Anwesenheit am Brandherd entstanden sein konnte, sprachen die Beweise erdrückend gegen sie.