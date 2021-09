21. Röntgen-Classic : Raritäten rollen durch Remscheid

Remscheid Viele haben lange darauf gewartet und nun geht es am kommenden Samstag, 25. September, tatsächlich los. Die 21. Röntgen-Classic startet mit rund 100 Teilnehmern zu der traditionellen Ausfahrt. Wieder sind bei der beliebten Veranstaltung Oldtimer aus neun Jahrzehnten Automobilgeschichte dabei.

Die Aktion findet selbstverständlich in einem Rahmen statt, der von der aktuellen Corona-Schutzverordnung festgelegt wird. Für Frühaufsteher stehen Sekt, O-Saft oder Kaffee in der Nähe des Startbogens bereit. Um 8.30 Uhr soll das erste Auto mit seinem Team auf die rund 160 Kilometer lange Strecke durch den Startbogen an der Volksbank im Bergischen Land, Tenter Weg 1 in Lennep, fahren. Im Minutentakt folgen dann die weiteren Teilnehmer.