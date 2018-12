Autonbahn A1 gesperrt: 16 Verletzte nach Unfall auf der A1

Remscheid Die Auobahn A1 ist ab Ronsdorf Richtung Köln wegen eines Unfalls gesperrt. Es gab mehrere Schwerverletzte.

Zwei Rettungshubschrauber aus Duisburg und Köln waren heute Morgen zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr im Einsatz, um schwerverletzte Menschen bei einem Unfall zwischen Ronsdorf und Lüttringhausen in Fahrtrichtung Köln zu bergen. Wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilte, kamen die Schwerverletzten in Notfallkliniken in Düsseldorf und Köln. Die Feuerwehr aus Remscheid und Wuppertal brachte weitere Verletzte in die umliegenden Krankenhäuser. Insgesamt soll es sich um 16 Personen handeln, die bei dem Zusammenprall mehrerer Fahrzeuge zu Schaden kamen. Darunter auch Kinder. Die Autobahn bleibt weiter gesperrt. Wann sie wieder geöffnet werden kann, sei zurzeit nicht absehbar, heißt es.