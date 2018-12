Autobahn zeitweise gesperrt: 16 Verletzte nach Unfall auf der A1 bei Remscheid

Remscheid Die Autobahn A1 war im Bereich Wuppertal-Ronsdorf in Fahrtrichtung Köln wegen eines Unfalls mehrere Stunden gesperrt. Es gab mehrere Schwerverletzte.

Zwei Rettungshubschrauber aus Duisburg und Köln waren am Freitagmorgen zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr im Einsatz, um schwerverletzte Menschen nach einem Unfall auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Ronsdorf und Remscheid-Lüttringhausen in Fahrtrichtung Köln zu bergen.

Wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilte, kamen die Schwerverletzten in Notfallkliniken in Düsseldorf und Köln. Die Feuerwehr aus Remscheid und Wuppertal brachte weitere Verletzte in die umliegenden Krankenhäuser.