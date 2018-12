Massenkarambolage : 15 Verletzte nach Unfall auf der A1 bei Remscheid

Remscheid Die Autobahn A1 war im Bereich Wuppertal-Ronsdorf in Fahrtrichtung Köln wegen eines Unfalls mehrere Stunden gesperrt. Es gab Schwerverletzte. Vermutlich war die Sicht der Autofahrer durch die tief stehende Sonne geblendet.

Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 1 zwischen Wuppertal und Remscheid sind am Morgen zahlreiche Menschen schwer verletzt worden. Mindestens elf Wagen waren an der Serie von Kollisionen beteiligt, berichtete die Polizei am Freitag in Düsseldorf.