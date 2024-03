Nach Tod von 15-Jährigem in Köln Gesuchter 26-Jähriger in Remscheid verhaftet

Remscheid · Nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen in Köln haben Spezialkräfte der Polizei am Mittwochmorgen in Remscheid einen 26-jährigen Kölner verhaftet. Das gaben Staatsanwaltschaft und Polizei Köln bekannt.

13.03.2024 , 12:27 Uhr

Ein Verdächtiger aus Köln wurde in Remscheid verhaftet. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Spezialkräfte der Polizei haben am Mittwoch gegen 6 Uhr in Remscheid nach einem Zeugenhinweis den international ausgeschriebenen Haftbefehl des Amtsgerichts Köln vollstreckt. Der 26-jährige Kölner wurde wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes gesucht. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am Sonntag, 10. März, mit zwei bereits festgenommenen Männern im Alter von 18 und 20 Jahren einen 15-jährigen im Kölner Ortsteil Mülheim getötet zu haben. Gegen die beiden Jüngeren hatte die Staatsanwaltschaft Köln bereits entsprechende Haftbefehle erwirkt. Die Leiche des Jugendlichen war am Sonntag im Mülheimer Hafen gefunden worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen die beiden Männer den 15-Jährigen in der Nacht zu Sonntag unter Vorhalt von Waffen vor einer Gaststätte in Köln-Mülheim entführt haben.

(irz)